Шведська група компаній IKEA, яка відома найбільшими масштабами продажів меблів і товарів для дому в світі, відкриє перший магазин в Україні до кінця 2020 року.

Для розміщення свого магазину IKEA обрала торговельну площу в столичному ТРЦ Blockbuster Mall, договір з яким було нещодавно підписано.

Водночас у компанії пильно стежать за ситуацією з поширенням коронавірусу, “щоб мінімізувати ризики для здоров`я відвідувачів перед відкриттям фізичного магазину”, зазначили у компанії.

Онлайн-магазин IKEA в Україні

14 травня IKEA відкрила продажі в Україні своїх меблів та товарів для дому через сайт.

Однак пізніше компанія заявила про тимчасові обмеження в оформленні нових замовлень в українському інтернет-магазині.

8 червня онлайн-магазин IKEA в Україні відновив роботу.

Спроби IKEA зайти на український ринок

Шведська група компаній упродовж 15 років намагалася відкрити бізнес у нашій країні. Нічим завершилися такі спроби в 2005 році, потім – в 2007 і 2008 роках.

У 2019 році відкриття першого магазину IKEA в Україні планувалося в столичному Ocean Mall, однак врешті-решт торгівельна площа близько 6 тис. кв. м має запрацювати у ТРЦ Blockbuster.

Читайте: В IKEA пояснили, чому в Україні товари дорожчі, ніж в інших країнах

Що відомо про IKEA

Створена у 1943 році торговельна мережа меблів налічує нині 403 магазини у 49 країнах світу.

Майже 950 млн осіб відвідали магазини IKEA у 2017 році, а більш як 2 млрд осіб зайшли на сайти компанії.

Загальний обсяг продажів групи минулого року становив €34,1 млрд.