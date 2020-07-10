Нідерланди подали до суду на РФ через приховування даних про катастрофу МН17

Нідерланди готують позов до Європейського суду з прав людини проти РФ у зв’язку зі збитим над Донбасом у 2014 році літаком Малазійських авіаліній рейсу МН17.

Рішення ухвалив уряд Нідерландів.

– Нідерланди підтримують жертв катастрофи їх найближчих родичів. Досягнення справедливості залишиться вищим пріоритетом уряду, – заявили в уряді країни.

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Країна надає великого значення зустрічам з представниками Росії з приводу її відповідальності за катастрофу.

Про рішення подати позов до ЄСПЛ повідомили представників ООН.

Позов від держави подається до суду одночасно з подачею індивідуальних скарг родичів на Росію.

Розслідування катастрофи МН17

У суді в Нідерландах відбулось п’ять слухань у справі катастрофи літака МН17 на Донбасі у 2014 році. Тоді загинуло 298 пасажирів та членів екіпажу рейсового пасажирського літака ,який летів з Амстердаму у Куала-Лумпур.

Під час засідання прокурор Вард Фердінандуссе заявив, що російська версія про те, що ракету запускали з села Зарощенське, яке у липні 2014 року контролювали Збройні сили України, повністю відкидається.

Прокурор також казав про те, що слідству вдалося зібрати докази того, що РФ постачає зброю і військових на окуповані території Донбасу.

Джерело: Уряд Нідерландів