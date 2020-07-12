Венгрия закроет границу для граждан Украины — дата

Из-за новых вспышек коронавируса в соседних странах Венгрия с 15 июля закроет въезд гражданам Украины и других стран “красного списка”.

Об этом 12 июля сообщил руководитель администрации премьер-министра Гёргей Гуляш.

Кроме Украины, в “красный список” также попали Албания и Черногория.

Читайте: Береговский район на Закарпатье — не Венгрия. Манипуляции и реформа децентрализации

В “желтый список” Венгрия внесла такие страны, как Сербия, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Въезд в Венгрию для граждан этих стран станет возможным при условии двухнедельный обсервацию и наличии двух отрицательных тестов на Covid-19.

“Зеленый список” Венгрии возглавила Хорватия — один из самых любимых туристических направлений венгров.

После снятия основных карантинных ограничений Венгрия открыла границу для Украины две недели назад, 29 июня.

Об этом сообщал глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Тогда заработали все пункты пропуска на венгерско-украинской границе.

Главным условием сохранения восстановленного движения на границе остается благоприятная эпидемиологическая ситуация в Украине.