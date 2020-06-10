Береговский район на Закарпатье и децентрализация: мнения экспертов

В рамках продолжения реформы децентрализации Минрегион обнародовал проекты обновленных районов в Украине, в том числе и Закарпатья.

В частности, в состав Береговского района планируют включить Виноградовщину, что изменит соотношение украинцев и венгров в регионе.

За несколько дней до этого в Будапеште состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которые обсудили отношения двух государств.

Факты ICTV пообщались со сторонниками и противниками нового разделения Закарпатья, которые видят в этом ряд преимуществ и возможных рисков для Украины.

Децентрализация для развития Закарпатья

Как отметил заместитель главы Минрегиона Вячеслав Негода, будущие проекты регионов Украины созданы для организации более эффективной системы государственного управления.

Обновленная карта Закарпатья, представленная в министерстве, предусматривает объединение Береговского и Виноградовского районов с центром в Берегово.

Согласно данным переписи 2001 года, соотношение украинском и венгров в этих двух районах следующее:

Береговский район

украинцы — 10 185 (18,8%);

венгры — 41163 (76,2%).

Виноградовский район

украинцы — 84 263 (71,4%);

венгры — 30874 (26,2%).

Глава общественной организации Карпатська Січ Тарас Деяк выступил за объединение двух районов и предположил, что на теме соотношения количества венгров и украинский возникнет немало манипуляций.

— В Украине продолжается децентрализация и Закарпатье должно делиться на несколько регионов. Как бы то ни было, о регионе, где компактно проживает венгерское меньшинство, тоже нужно позаботиться. Если говорить о соотношении — украинцев там больше. Шум в социальных сетях и заявления о том, что Украина “сделала из Берегового админединицу Венгрии” — полная бессмыслица и манипуляция.

Эксперт напомнил, что вскоре в Украине пройдут местные выборы, а это значит, что ряд партий обязательно воспользуется возможностью обвинить МИД в намерениях “сдать украинские интересы венграм”.

— Венгры действительно заинтересованы в том, чтобы заботиться о “своих” на Закарпатье. И как ни странно, это проявляется в в культурной и социальной сфере: венгерский бизнес ремонтирует детские сады, где большинство детей — украинцы. Украина имеет не меньше Венгрии заниматься интересами жителей Закарпатья, если не хочет роста сепаратистских тенденций.

Сам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Facebook опубликовал три главных фейка, связанных с Береговским районом.

Главный фейк — Украина создает Береговский район в угоду интересам Венгрии.

— Никаких такихобязательств во время своего визита в Будапешт я не брал. МИД выступает за защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию “национальных” районов или округов, — подчеркнул Кулеба.

Зато некоторые политики и общественные деятели уже осудили намерения создать Береговский район.

Закарпатье станет венгерским?

Об угрожающих последствиях нового районирования Закарпатья написал известный украинский писатель из Ужгорода Андрей Любка.

— Венгры долгое время выступали за появление особого “венгерского избирательного округа” на выборах в Верховную Раду. Ни одна украинская власть (даже Януковича!) На такие уступки не шла, осознавая все потенциальные угрозы для стабильности региона и национальной безопасности.

По его мнению, появление отдельных “этнических” районов может запустить процесс создания таких административных единиц по всей Украине.

Закарпатские деятели Виктор Бедь, Антонина Вчерашняя, Мариан Токарь и Виктор Понзель призвали органы власти Украины не допустить нового разделения региона.

— Создание искусственного административно-территориального венгерского района с центром в городе Берегово на Закарпатье может привести к возникновению поэтапного раздувания антиукраинской политики по расколу и разделению Украинского государства в будущем.

Свою позицию высказал и мэр Берегово Золтан Бабяк: он написал обращение к президенту Владимира Зеленского по поводу “венгерского района на Закарпатье”.

По его словам, все, кто называет район “венгерским”, манипулируют и закладывают препятствие для принятия соответствующего решения в Верховной Раде.

Как сообщили в Минрегионе, за перечень и состав новых районов в Украине парламент должен проголосовать до середины июля 2020 года.

Фото: Тарас Деяк, Андрій Любка