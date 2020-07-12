Угорщина закриє кордон для громадян України – дата

Через нові спалахи коронавірусу в сусідніх країнах Угорщина з 15 липня закриє в’їзд громадянам України та інших країн “червоного списку”.

Про це 12 липня повідомив керівник адміністрації прем’єр-міністра Гергей Гуляш.

Окрім України, до “червоного списку” також потрапили Албанія та Чорногорія.

Читайте: Берегівський район на Закарпатті – не Угорщина. Маніпуляції та реформа децентралізації

До “жовтого списку” Угорщина внесла такі країни, як Сербія, Португалія, Румунія, Швеція та Великобританія.

В’їзд до Угорщини для громадян цих країн стане можливим за згоди на двотижневу обсервацію та наявності двох негативних тестів на Covid-19.

“Зелений список” Угорщини очолила Хорватія – один із найулюбленіших туристичних напрямків угорців.

Після зняття основних карантинних обмежень Угорщина відкрила кордон для України два тижні тому, 29 червня.

Про це повідомляв глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Тоді запрацювали усі пункти пропуску на угорсько-українському кордоні.

Головною умовою збереження відновленого руху на кордоні залишається сприятлива епідеміологічна ситуація в Україні.