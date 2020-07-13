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Факты / Україна

ЧП в Николаевском порту: акваторию Днепровско-Бугского лимана загрязнено маслом

В Николаевском морском порту 12 июля был поврежден трубопровод на терминале для перегрузки наливных грузов, в результате чего произошел разлив подсолнечного масла в море.

Было загрязнено около 400 кв.м акватории Днепровско-Бугского лимана. Авария произошла на морском перевалочном терминале ООО Эвери.

Убытки и экологические последствия рассчитают в Госэкоинспекции.

— ГЭИ отобрала пробы воды для исследования характера загрязнения и расчета нанесенного ущерба, — сообщил глава ведомства Андрей Малеваный.

  • ЧП в Николаевском порту: акваторию залило подсолнечным маслом
  • ЧП в Николаевском порту: акваторию залило подсолнечным маслом
  • ЧП в Николаевском порту: акваторию залило подсолнечным маслом
  • ЧП в Николаевском порту: акваторию залило подсолнечным маслом
  • ЧП в Николаевском порту: акваторию залило подсолнечным маслом
  • ЧП в Николаевском порту: акваторию залило подсолнечным маслом
  • ЧП в Николаевском порту: акваторию залило подсолнечным маслом
  • ЧП в Николаевском порту: акваторию залило подсолнечным маслом
  • ЧП в Николаевском порту: акваторию залило подсолнечным маслом
  • ЧП в Николаевском порту: акваторию залило подсолнечным маслом
  • ЧП в Николаевском порту: акваторию залило подсолнечным маслом
  • ЧП в Николаевском порту: акваторию залило подсолнечным маслом
ЧП в Николаевском порту: акваторию Днепровско-Бугского лимана загрязнено маслом / 6 фотографий

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В администрации Николаевского морского порта 13 июля сообщили, что последствия аварии были ликвидированы.

— Оперативно были установлены боновые заграждения, с помощью которых удалось локализовать загрязнения, что в свою очередь не позволило распространиться растительному маслу в акватории Николаевского морского порта, — говорится в сообщении.

ООО Эвери считается лидером на украинском отечественном рынке по перевалке растительного масла в портах.

Экопроблемы на Николаевщине

Вблизи поселка Новобогдановка местные жители обнаружили удушье водных биоресурсов на Бугском лимане.

Вода стала сине-зеленого цвета, а рыба массово гибнет, из-за чего невозможно дышать.

По словам специалистов, летние удушья совпадают с так называемым цветением водоемов, что является массовым развитием микроскопических водорослей, преимущественно сине-зеленых.

Фото: Андрій Мальований, Адміністрація Миколаївського морпорту

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