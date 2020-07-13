НП в Миколаївському порту: акваторію залило соняшниковою олією

У Миколаївському морському порту 12 липня було пошкоджено трубопровід на терміналі для перевантаження наливних вантажів, внаслідок чого трапився розлив соняшникової олії в море.

Було забруднено близько 400 кв.м акваторії Дніпровсько-Бузького лиману. Аварія відбулася на морському перевалочному терміналі ТОВ Евері.

Збитки та екологічні наслідки розрахують в Держекоінспекції.

– ДЕІ відібрала проби води для дослідження характеру забруднення і розрахунку завданих збитків, – повідомив глава відомства Андрій Мальований.























НП у Миколаївському порту: акваторію Дніпровсько-Бузького лиману забруднено олією / 6 фотографий

Читайте: Залишають серйозні опіки: на берегах Азовського моря рекордна кількість медуз

В адміністрації Миколаївського морського порту 13 липня повідомили, що наслідки аварії було ліквідовано.

– Оперативно було встановлено бонові загородження, за допомогою яких владося локалізувати забруднення, що в свою чергу не дозволило поширитися рослинній олії в акваторії Миколаївського морського порту, – йдеться у повідомленні.

ТОВ Евері вважається лідером на українському вітчизняному ринку з перевантаження рослинної олії у портах.

Екопроблеми на Миколаївщині

Поблизу селища Новобогданівка місцеві жителі виявили задуху водних біоресурсів на Бузькому лимані.

Вода стала синьо-зеленого кольору, а риба масово гине, через що неможливо дихати.

За словами фахівців, літні задухи збігаються з так званим цвітінням водойм, що є масовим розвитком мікроскопічних водоростей, переважно синьо-зелених.

Фото: Андрій Мальований, Адміністрація Миколаївського морпорту