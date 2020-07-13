НП в Миколаївському порту: акваторію залило соняшниковою олією

У Миколаївському морському порту 12 липня було пошкоджено трубопровід на терміналі для перевантаження наливних вантажів, внаслідок чого трапився розлив соняшникової олії в море.
Було забруднено близько 400 кв.м акваторії Дніпровсько-Бузького лиману. Аварія відбулася на морському перевалочному терміналі ТОВ Евері.
Збитки та екологічні наслідки розрахують в Держекоінспекції.
– ДЕІ відібрала проби води для дослідження характеру забруднення і розрахунку завданих збитків, – повідомив глава відомства Андрій Мальований.
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В адміністрації Миколаївського морського порту 13 липня повідомили, що наслідки аварії було ліквідовано.
– Оперативно було встановлено бонові загородження, за допомогою яких владося локалізувати забруднення, що в свою чергу не дозволило поширитися рослинній олії в акваторії Миколаївського морського порту, – йдеться у повідомленні.
ТОВ Евері вважається лідером на українському вітчизняному ринку з перевантаження рослинної олії у портах.
Екопроблеми на Миколаївщині
Поблизу селища Новобогданівка місцеві жителі виявили задуху водних біоресурсів на Бузькому лимані.
Вода стала синьо-зеленого кольору, а риба масово гине, через що неможливо дихати.
За словами фахівців, літні задухи збігаються з так званим цвітінням водойм, що є масовим розвитком мікроскопічних водоростей, переважно синьо-зелених.
Фото: Андрій Мальований, Адміністрація Миколаївського морпорту