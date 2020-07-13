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Факты / Україна

Оккупанты возобновили движение через пункт пропуска Еленовка

13 июля оккупанты возобновили движение через пункт пропуска Еленовка на дорожном коридоре Донецк — Мариуполь.

По информации Госпогранслужбы, по состоянию на 12.00 через пункт Новотроицкое в направлении оккупированных территорий границу пересекли около 100 человек и семь авто, а в обратном — 38 людей и восемь транспортных средств.

В то же время через пункт пропуска Станица Луганская границу пересекли 710 человек: в сторону контролируемой территории — 481, в сторону временно оккупированной — 229.

Читайте: На границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска

Движение через пункт пропуска Марьинка до сих пор заблокировано боевиками.

Украина продолжает обновлять работу пунктов пропуска на границе с другими странами.

В частности, 7 июля возобновили работу еще два пропускных пункта на границе между Украиной и Беларусью: Дольск в Любешовском районе Волынской области и Вильча в Полесском районе Киевской области.

В Дольске пересечь границу могут все, кто имеет на это право, в Вильче — только граждане Украины или Беларуси.

Источник: Госпогранслужба

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