13 липня окупанти відновили рух через пункт пропуску Оленівка на дорожньому коридорі Донецьк – Маріуполь.

За інформацією Держприкордонслужби, станом на 12.00 через пункт Новотроїцьке у напрямку окупованих територій кордон перетнули близько 100 осіб і сім авто, а у зворотньому – 38 людей та вісім транспортних засобів.

Водночас через пункт пропуску Станиця Луганська кордон перетнули 710 осіб: до контрольованої території – 481, до тимчасово окупованої – 229.

Читайте: На кордоні з Польщею відкрили ще один пункт пропуску

Рух через пункт пропуску Мар’їнка і досі заблокований бойовиками.

Україна продовжує поновлювати роботу пунктів пропуску на кордоні з іншими країнами.

Зокрема, 7 липня відновили роботу ще два пропускні пункти на кордоні між Україною та Білоруссю: Дольськ у Любешівському районі Волинської області та Вільча у Поліському районі Київської області.

У Дольську перетнути кордон можуть всі, хто має на це право, у Вільчі – лише громадяни України чи Білорусі.