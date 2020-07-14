14 липня відбудеться засідання Верховної Ради, на якому вирішуватимуть низку важливих питань.

Так, депутати розглянуть президентський законопроект про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

У першому читання депутати голосуватимуть за проект закону про безпеку та якість донорської крові, за внесення змін до Бюджетного та Податкового Кодексів України та за утворення і ліквідацію районів.

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Окрім цього парламентарі ухвалюватимуть зміни до закону України Про повну загальну середню освіту щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі.

Депутати також розглядатимуть Держбюджет на 2020 рік, а також внесення змін до закону Про лікарські засоби.

Порядок Денний Верховної Ра…

Позачергове Засідання Верховної Ради 14 липня призначив голова ВР Дмитро Разумков на вимогу 158 депутатів, які звернулись до апарату. Засідання розпочнеться о 15.00.