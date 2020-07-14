14 липня відбудеться засідання Верховної Ради, на якому вирішуватимуть низку важливих питань.
Так, депутати розглянуть президентський законопроект про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.
У першому читання депутати голосуватимуть за проект закону про безпеку та якість донорської крові, за внесення змін до Бюджетного та Податкового Кодексів України та за утворення і ліквідацію районів.
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Окрім цього парламентарі ухвалюватимуть зміни до закону України Про повну загальну середню освіту щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі.
Депутати також розглядатимуть Держбюджет на 2020 рік, а також внесення змін до закону Про лікарські засоби.
Позачергове Засідання Верховної Ради 14 липня призначив голова ВР Дмитро Разумков на вимогу 158 депутатів, які звернулись до апарату. Засідання розпочнеться о 15.00.