Замена главы Национального банка Украины не должна отразится на политике центробанка.

Об этом заявила и. о. главы НБУ Екатерина Рожкова на встрече правления банка с президентом Владимиром Зеленским.

— Для рынка — и внутреннего, и внешнего — очень важна неизменность политики НБУ, — отметила Екатерина Рожкова.

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По ее словам, на встрече не звучали конкретные фамилии следующего главы Нацбанка, хотя члены правления озвучили качества, которым он должен обладать. Среди них — профессионализм, отсутствие политических амбиций и стрессоустойчивость.

Отставка Смолия

1 июля Яков Смолий заявил о своей отставке с должности главы Национального банка Украины.

Такое решение он объяснил “политическим давлением” на Нацбанк.

Параллельно стали появляться новости о прыжке курса доллара. В частности, президент Украины Владимир Зеленский назвал повышение курса — необходимым шагом, ведь в бюджете 2020 заложен курс 29,5.

Экономический эксперт подтвердил необходимость ослабления гривны. По его мнению, экс-глава НБУ Яков Смолий искусственно удерживал “сильную гривну”, хотя никаких объективных предпосылок для этого не было.