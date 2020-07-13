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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Професіонал без політичних амбіцій: в НБУ озвучили Зеленському вимоги до нового глави

Заміна глави Національного банку України не має позначитися на політиці центробанку.

Про це заявила в. о. глави НБУ Катерина Рожкова на зустрічі правління банку з президентом Володимиром Зеленським.

– Для ринку – і внутрішнього, і зовнішнього – дуже важлива незмінність політики НБУ, – зазначила Катерина Рожкова.

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За її словами, на зустрічі не звучали конкретні прізвища наступного глави Нацбанку, хоча члени правління озвучили якості, яким він має володіти. Серед них – професіоналізм, відсутність політичних амбіцій і стресостійкість.

Відставка Смолія

1 липня Яків Смолій заявив про свою відставку з посади голови Національного банку України.

Таке рішення він пояснив “політичним тиском” на Нацбанк.

Паралельно почали з’являтися новини про стрибок курсу долара. Зокрема, президент України Володимир Зеленський назвав підвищення курсу – необхідним кроком, адже в бюджеті 2020 закладено курс 29,5.

Економічний експерт підтвердив необхідність ослаблення гривні. На його думку, екс-глава НБУ Яків Смолій штучно утримував “сильну гривню”, хоча жодних об’єктивних передумов для цього не було.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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