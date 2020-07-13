Заміна глави Національного банку України не має позначитися на політиці центробанку.

Про це заявила в. о. глави НБУ Катерина Рожкова на зустрічі правління банку з президентом Володимиром Зеленським.

– Для ринку – і внутрішнього, і зовнішнього – дуже важлива незмінність політики НБУ, – зазначила Катерина Рожкова.

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За її словами, на зустрічі не звучали конкретні прізвища наступного глави Нацбанку, хоча члени правління озвучили якості, яким він має володіти. Серед них – професіоналізм, відсутність політичних амбіцій і стресостійкість.

Відставка Смолія

1 липня Яків Смолій заявив про свою відставку з посади голови Національного банку України.

Таке рішення він пояснив “політичним тиском” на Нацбанк.

Паралельно почали з’являтися новини про стрибок курсу долара. Зокрема, президент України Володимир Зеленський назвав підвищення курсу – необхідним кроком, адже в бюджеті 2020 закладено курс 29,5.

Економічний експерт підтвердив необхідність ослаблення гривні. На його думку, екс-глава НБУ Яків Смолій штучно утримував “сильну гривню”, хоча жодних об’єктивних передумов для цього не було.