В течение двух — двух с половиной месяцев стоит ожидать ослабления гривны до курса 29 грн/$. Это нужно украинской экономике. Но произойдет ли это, будет зависеть от валютно-курсовой политики нового главы Нацбанка.

Об этом Фактам ICTV рассказал экономический эксперт Олег Пендзин.

По его словам, в бюджете на 2020 год заложен курс 29,5. Под него рассчитана доходная часть бюджета, в частности, налог на добавленную стоимость по импорту. Из-за того, что он был значительно ниже, украинский бюджет недополучил деньги.

— Благодаря тому, что курс в первое полугодие был значительно ниже расчетного, бюджет уже недополучил порядка 60 млрд грн, — говорит Олег Пендзин.

Объективных причин для такого курса в Украине не было. Его искусственно удерживал Нацбанк, продолжает эксперт.

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— Объяснить сильный курс гривны при падающей экономике — за первое полугодие минус 5,2% ВВП — нельзя, это за пределами экономической теории. Причина, почему Смолий держал крепкую гривну, наверное, кроется в интересах финансовых спекулянтов, которые выводили из этой страны свои деньги, вложенные в гривневые облигации, — добавляет экономический эксперт.

Сегодня валютные резервы Нацбанка составляют более 26 млрд грн. Ежедневный объем валютных торгов Украины – $100 млн в сутки. По сути, Нацбанк является полным макетмейкером этого рынка. Какой курс он выставит на покупку/продажу, таким он и формируется, объясняет Олег Пендзин.

Если ситуация с курсом не выровняется, украинский бюджет недополучит значительную сумму, как, например, в прошлом году, когда при заложенном курсе 29,4 был фактический 25,5, из-за этого в 2019 году бюджет недополучил 120 млрд грн.

Сейчас же, чтобы исправить ситуацию, курс должен быть выше 30 грн, но каковым он будет, зависит от следующего главы Нацбанка.

— Все зависит от персоналии следующего председателя Нацбанка и той валютно-курсовой политики, которую он поведет. Валютно-курсовая программа Украины сегодня — это игра Нацбанка в песочнице. Он — абсолютный хозяин, — комментирует Олег Пендзин.

Эксперт считает, что будет курс на ослабление гривны, ведь того ждут экспортеры, экономика. Вопрос только — когда.

— Я думаю, что мы спокойно будем опускаться к курсу 29 на протяжение двух — двух с половиной месяцев, — говорит он.

В тоже время украинцы не ощутят ослабления гривны.

— Импортеры, которые ввозили сюда товары длительного пользования, закладывали в стоимость валютные риски. Украинцы покупали товар, в котором сидел курс 29,5. Для граждан Украины ничего не изменится, — подводит итог эксперт.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за курса, который был в Украине за последние полгода, украинские предприятия недополучили деньги и закрылись.

По его словам, курс гривны к доллару должен быть 30 грн/$.

Людмила Грубник