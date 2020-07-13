Какие документы нужны в центр занятости для постановки на учет и получения статуса безработного – в материале Фактов ICTV.

Стандартные документы в центр занятости

Получение статуса безработного и ведение учета граждан, которые на текущий момент находятся в поисках работы, регулируется Постановлением Кабинета Министров Украины №792 от 19.09.2018 года.

В соответствии с п. 4 и 17 этого нормативно-правового акта, для постановки на учет в центре занятости и последующего поиска работы человеку необходимо подать такие документы:

Заявление о предоставлении статуса безработного (по форме, утвержденной Министерством социальной политики). Паспорт или ID-карта (или другой документ, который удостоверяет личность: вид на жительство, удостоверение беженца, удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите или удостоверение лица, которому предоставлена временная защита). Справка о присвоении регистрационного номера учетной карты плательщика налогов (идентификационный номер). Трудовая книжка с записью об увольнении или трудовой договор с окончившимся сроком действия. Если трудовая книжка утеряна, нужно предоставить ее копию или справку с архива о принятии и увольнении с работы. Документы об образовании (аттестат о полном среднем образовании, диплом о высшем образовании, сертификаты о прохождении курсов и т. д.). Военно-учетный документ для лиц, которые освобождены от срочной военной службы (для мужчин).

Отметим, что в соответствии с Постановлением №792, человек может подать документы и стать на учет в любой центр занятости, независимо от зарегистрированного места проживания.

Читайте: Сколько украинцев потеряли работу с начала карантина

Какие документы нужны в центр занятости для особых категорий граждан?

Особым категориям граждан необходимо дополнительно предоставить такие документы:

1. Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) из зоны АТО/ООС и Крыма в случае отсутствия документов об увольнении:

заявление о прекращении трудовых отношений, заверенное у нотариуса, или документ, подтверждающий факт прекращения трудовой деятельности (это может быть гражданско-правовой договор или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований) или решение суда о прекращении трудовых отношений;

квитанция, которая подтверждает отправку вышеуказанного заявления работодателю рекомендательным письмом.

Если ВПЛ не сможет предоставить информацию о периодах трудовой деятельности, зарплате, страховом стаже, ему будет назначен минимальный размер пособия по безработице.

2. Членам подсобных хозяйств, для которых такая работа была основным видом деятельности:

справка о прекращении ведения подсобного хозяйства или выход из такого хозяйства (документ выдается сельским или городским советом по месту нахождения земельного участка).

Справку не нужно подавать ВПЛ и военнослужащим, которые проходят службу во время мобилизации.

3. Военнослужащим, в том числе участникам АТО/ООС, служащим Национальной Гвардии, Вооруженных Сил, Службы внешней разведки и других военных формирований:

военно-учетный документ с датой взятия на учет в военном комиссариате;

удостоверение участника боевых действий;

справка о непосредственном участии в АТО/ООС, обеспечении ее проведения и защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

4. Инвалидам:

пенсионное удостоверение (при наличии);

справка МСЭК;

индивидуальная программа реабилитации инвалида (при наличии).

Безработные в Украине имеют право на получение пособия, которое с 1 июля выросло в связи с увеличением прожиточного минимума. Сколько теперь составляет минимальный и максимальный размер пособия по безработице – в материале Фактов ICTV.