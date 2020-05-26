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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Сколько украинцев потеряли работу с начала карантина

По состоянию на 26 мая количество официально зарегистрированных безработных в Украине выросло до 506 тыс. человек.

За прошедшую неделю зарегистрировано 19,6 тыс., заявили в Госслужбе занятости.

с 12 марта, когда начался карантин, зарегистрировалось 236 тыс. безработных — почти в 2 раза больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Читайте: Уровень безработицы вырастет до 12% — Нацбанк

— За последнюю неделю регистрация безработных несколько сократилось. Так, если в начале мая ежедневно в службе занятости регистрировалось от 5 до 7 тыс.человек, то за последнюю неделю — от 3 до 4 тыс., — заявили в службе.

Как писали Факты ICTV, активность украинцев  на рынке труда растет вторую неделю подряд, в частности, увеличивается количество размещенных на сервисах поиска работы резюме.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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