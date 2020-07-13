Які документи потрібні в центр зайнятості, щоб стати на облік та набути статусу безробітного – у матеріалі Фактів ICTV.

Стандартні документи в центр зайнятості

Набуття статусу безробітного та ведення обліку громадян, які на поточний момент перебувають у пошуку роботи, регулюється Постановою Кабінету Міністрів України №792 від 19.09.2018 року.

Відповідно до п. 4 та 17 цього нормативно-правового акту, для постановки на облік у центрі зайнятості та подальшого пошуку роботи людині потрібно подати такі документи:

Заява про надання статусу безробітного (за формою, що затверджена Міністерством соціальної політики). Паспорт або ID-карта (або інший документ, що підтверджує особу: посвідка на проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист). Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер). Трудова книжка із записом про звільнення або трудовий договір із закінченими терміну дії. Якщо трудової книжки немає, потрібно надати її копію або довідку з архіву про прийняття та звільнення з роботи. Документи про освіту (атестат про повну загальну середню освіту, диплом про вищу освіту, сертифікати про проходження курсів тощо). Військово-обліковий документ для осіб, які звільнені від строкової військової служби (для чоловіків).

Зазначимо, що відповідно до Постанови №792, людина може подати документи і стати на облік у будь-який центр зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

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Які документи потрібні в центр зайнятості для особливих категорій громадян?

Особливим категоріям громадян потрібно додатково надати такі документи:

1. Внутрішньо переміщеним особам (ВПО) із зони АТО/ООС і Криму в разі відсутності документів про звільнення:

заяву про припинення трудових відносин, завірену в нотаріуса, або документ, що підтверджує факт припинення трудової діяльності (це може бути цивільно-правовий договір або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) або рішення суду про припинення трудових відносин;

квитанція, яка підтверджує відправлення заяви, що вказана вище, роботодавцю рекомендованим листом.

Якщо ВПО не зможе надати інформацію про періоди трудової діяльності, зарплати, страховий стаж, їй буде призначений мінімальний розмір допомоги з безробіття.

2. Членам селянських господарств, для яких така робота була основним видом діяльності:

довідка про припинення ведення селянського господарства або вихід із такого господарства (документ видається сільською або міською радою за місцем розташування земельної ділянки).

Довідку не потрібно надавати ВПО та військовослужбовцям, які проходять службу під час мобілізації.

3. Військовослужбовцям, зокрема учасникам АТО/ООС, службовцям Національної Гвардії, Збройних Сил, Служби зовнішньої розвідки та інших військових формувань:

військово-обліковий документ із датою взяття на облік у військовому комісаріаті;

посвідчення учасника бойових дій;

довідка про безпосередню участь в АТО/ООС, забезпечення її проведення та захист незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

4. Інвалідам:

пенсійне посвідчення (за наявності);

довідка МСЕК;

індивідуальна програма реабілітації інваліда (за наявності).

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