Лез в Россию полубосый: в ГПСУ показали видео с нарушителем границы

На Харьковщине тепловизионные камеры зафиксировали нарушителя границы, который перелезал через забор на территорию России.

Наглого мужчину задержали пограничники отдела Дергачи.

Оценив такое нарушение с юмором, сотрудники ГПСУ решили наложить музыку на видеозапись.

На кадрах видео заметно, что после того, как человек оказался по ту сторону забора, он несколько раз “проверил” инженерные заграждения, размахивая возле них своей верхней одеждой.

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Нарушитель объяснил, что хотел проверить, как работает интеллектуальный границу между населенными пунктами Гоптовка-Нехотеевка.

За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составлен административный протокол.

Не менее смешной случай произошел на границе Украины с Румынией — там румын, выпасающий овец, случайно загнал стадо в Украину.

Его задержали бойцы Мукачевского отряда в горах.

Человек не имел при себе никаких документов и объяснил, что пересек государственную границу по ошибке.