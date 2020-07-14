Агресивних євробляхерів затримали у пункті пропуску Лужанка

У пункті пропуску Лужанка, що на кордоні з Угорщиною у Закарпатській області, прикордонники затримали двох порушників.

Чоловіки прямували до України на автомобілі з іноземною реєстрацією та на лафеті везли ще одне авто.

Під час проходження митного контролю у них виникли проблеми із ввезенням євробляхи на територію України через відсутність необхідних документів.

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Своє незадоволення чоловіки почали демонструвати агресивною поведінкою – вийшли з автомобіля та розпочали сваритись з працівниками Держприкордонслужби.

Прикордонники наголошували на тому, що вони порушують режим у пункті пропуску, проте чоловіки продовжували погрожувати працівникам державного органу та нецензурно лаялись.

У відповідь прикордонники затримали правопорушників. На них було оформлено адміністративне правопорушення за ст. 185 (Злісна непокора працівникам Держприкордонслужби) та ст. 202 (Порушення режиму у пункті пропуску) КУпАП.

Наразі на затриманих чекає суд, який визначить міру покарання.

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Порушення перетину кордону

На Харківщині зафіксували порушника кордону, який перелазив через паркан на територію Росії.

Чоловіка затримали працівники Держприкордонслужби відділу Дергачі. На кадрах відео з камери, які відзняли правопорушення, помітно, що після того, як чоловік опинився по той бік паркану, він декілька разів “перевірив” інженерні загородження, махаючи біля них своїм верхнім одягом.

За спробу незаконного перетину кордону на порушника складено адміністративний протокол.