Хасиди не зможуть традиційно відсвяткувати Рош ха-Шана в Умані

Учасники наради у Міністерстві закордонних справ України визначили, що прибуття паломників-хасидів до Умані для святкування Рош ха-Шана у традиційному форматі у 2020 році неможливе.

Відповідний документ був підписаний заступником міністр закордонних справ Василем Боднарем.

Таке рішення було ухвалене через епідемічну ситуацію в Ізраїлі, який перебуває у червоному списку країн за показником кількості хворих на коронавірус. А також через заборону проведення масових заходів в Україні, необхідність створення великої кількості місця для обсервації та складнощі контролю за дотримання самоізоляції поломниками.

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Ізраїль повідомив, що з розумінням поставиться до скасування міжнародного паломництва в Україні у 2020 році, проте попросив завчасно повідомити про офіційну позицію української сторони.

Також у документі йдеться про те, що наразі спостерігається спроба політизувати цьогорічне паломництво до Умані, а саме карантинні обмеження та окремі заборони аргументуються організаціями як антисемітизм деяких представників української сторони.

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– Існує нагальна потреба вироблення узгодженої державної позиції та відповідного рішення щодо організації святкування Рош ха-Шана іудейською громадою цього року, – йдеться у повідомленні.

Учасники комісії попросили доручити Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути посилення карантинних обмежень на проведення релігійних заходів.

Окрім того, центральні органи виконавчої влади та місцеві органи влади повинні окреслити альтернативні варіанти святкування Рош ха-Шана, зокрема обмежена кількість поломників чи онлайн-трансляція богослужінь.

У 2019 році для зустрічі іудейського Нового року (Рош ха-Шана) до Умані прибули понад 30 тис. паломників.

Джерело: Олександр Цебрій