Главу правления – президента Киевгорстроя Игоря Кушнира признали одним из лучших топ-менеджеров Украины. Ежегодный рейтинг из 39 самых эффективных управленцев страны составлен и опубликован журналом Фокус.

Комментируя позицию в рейтинге, Игорь Кушнир поблагодарил организаторов и отметил, что залогом успеха руководителя является стабильная работа всей команды.

— Говорят, один в поле не воин. Так и в бизнесе. Насколько бы эффективным не был руководитель, наличие крепкой команды это почти всегда залог успеха. Конечно, важным фактором является принятие правильных и своевременных решений. Мой стиль управления авторитарно-демократический: задаю направление и контролирую выполнение. Но сотрудники могут выбирать путь решения задачи и совершенствовать ее выполнение. Синергия наших усилий в итоге дает нужный результат. Именно он, по моему мнению, и позволяет занимать места в подобных рейтингах и удерживать лидерские позиции всей команды, — отметил Игорь Кушнир.

По словам организаторов, в список вошли топ-менеджеры, которые знают, как удержать и развивать бизнес даже при нелетной погоде.

Игорь Кушнир руководит одной из старейших и крупнейших строительных компаний в Украине. Главным достижением своего предприятия за 2019 год считает удержание лидерских позиций на рынке и сохранение лояльности клиентов, не смотря на общее падения уровня доверия к застройщикам. В 2020 году, не смотря на разгар эпидемии коронавируса, компания продолжила бесперебойную работу на своих площадках и выполняла обязательства перед инвесторами, — говорится в тексте.

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Формирование рейтинга происходило в два этапа. На первом были определены наиболее значимые для украинской экономики рынки по вкладу в ВВП страны.

После чего, на втором этапе, проведены опросы около 100 отраслевых экспертов, аналитиков и участников рынка.

Респонденты называли наиболее эффективных, по их мнению, управленцев и объясняли, почему именно их считают достойными звания лучшего топ-менеджера в своей отрасли.

Напомним, ранее мы писали, что холдинговая компания Киевгорстрой заняла первое место в топ-15 среди крупнейших девелоперов Киева.

Источник: Київміськбуд