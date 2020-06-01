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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Киевгорстрой стал лидером рейтинга застройщиков Киева

Холдинговая компания Киевгорстрой заняла первое место в топ-15 среди крупнейших девелоперов Киева. Рейтинг сформирован и опубликован журналом НВ. Как отмечают составители рейтинга, компании оценивались в соответствии с объемами строительства на сегодняшний день.

— 15 крупнейших застройщиков столицы сейчас возводят 5,3 млн кв. м. Первое место в рейтинге занимает Киевгорстрой, который занимается реализацией 55 проектов общей площадью 1,3 млн кв. м, — говорится в тексте.

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По словам председателя правления — президента Киевгорстроя Игоря Кушнира, компания работала во время различных кризисов, не останавливаясь ни на мгновение и в нынешних условиях.

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— Лидерство компании — это результат ежедневной упорной работы. Недавно Киевгорстрою исполнилось 65 лет, с момента основания компания работает на результат при любых условиях.

Даже сегодня, во время карантина и всемирной пандемии, на всех строительных площадках продолжаются работы. Компания всегда выполняет свои обязательства, так будет и впредь! — подчеркнул Игорь Кушнир.

К слову, компания Киевгорстрой внедрила возможность совершать консультации по недвижимости и ее приобретению в режиме онлайн. С помощью программы Hangouts Meet покупатель сможет узнать всю интересующую информацию у менеджера, не приходя в отделы продаж.

Источник: Киевгорстрой

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