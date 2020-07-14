Ігоря Кушніра визнали одним із кращих топ-менеджерів України

Голову правління – президента Київміськбуду Ігоря Кушніра визнали одним з кращих топ-менеджерів України. Щорічний рейтинг з 39 найбільш ефективних управлінців країни складено і опубліковано журналом Фокус.

Коментуючи позицію в рейтингу, Ігор Кушнір подякував організаторам і зазначив, що запорукою успіху керівника є стабільна робота всієї команди.

– Кажуть, один у полі не воїн. Так і у бізнесі. Наскільки б ефективним не був керівник, наявність міцної команди це майже завжди запорука успіху. Звичайно, важливим фактором є ухвалення правильних і своєчасних рішень. Мій стиль управління авторитарно-демократичний: задаю напрям та контролюю виконання. Але співробітники можуть вибирати шлях вирішення завдання і вдосконалювати його виконання. Синергія наших зусиль в результаті дає потрібний результат. Саме він, на мою думку, і дозволяє займати місця в таких рейтингах та утримувати лідерські позиції всієї команди, – зазначив Ігор Кушнір.

За словами організаторів, у список увійшли топ-менеджери, які знають, як утримати і розвивати бізнес навіть при нельотній погоді.

Ігор Кушнір керує однією з найстаріших і найбільших будівельних компаній в Україні. Головним досягненням свого підприємства за 2019 рік вважає утримання лідерських позицій на ринку та збереження лояльності клієнтів, попри загальне падіння рівня довіри до забудовників. У 2020 році, незважаючи на розпал епідемії коронавірусу, компанія продовжила безперебійну роботу на своїх майданчиках і виконувала зобов’язання перед інвесторами, – йдеться в тексті.

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Формування рейтингу відбувалося в два етапи. На першому були визначені найбільш значущі для української економіки ринки за вкладом у ВВП країни.

Після чого, на другому етапі, проведені опитування близько 100 галузевих експертів, аналітиків та учасників ринку.

Респонденти називали найбільш ефективних, на їхню думку, управлінців і пояснювали, чому саме їх вважають гідними звання кращого топ-менеджера в своїй галузі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що холдингова компанія Київміськбуд посіла перше місце у топ-15 серед найбільших девелоперів Києва.

Джерело: Київміськбуд