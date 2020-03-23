Отдел продаж онлайн: Киевгорстрой запускает продажи через интернет

Холдинговая компания Киевгорстрой внедрила возможность совершать консультации по недвижимости и ее приобретению, не выходя из дома. С помощью программы Hangouts Meet покупатель сможет узнать всю интересующую информацию у менеджера, не приходя в отделы продаж.

Для того, чтобы проконсультироваться онлайн, человеку необходимо позвонить в колл-центр и запросить такую консультацию. Указав номер телефона и желаемый мессенджер либо адрес электронной почты, клиент получит ссылку-приглашение на персональный видеочат с менеджером отдела продаж.

По словам главы правления — президента Киевгорстроя Игоря Кушнира, консультации онлайн могут стать полноценной заменой приходу человека в отдел продаж и помогут сократить количество физических контактов.

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Ситуация с распространением коронавируса требует быстрых и взвешенных действий. Киевгорстрой принял меры относительно дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий: сотрудникам выданы антисептики для рук, проводится температурный скрининг, поверхности в отделах продаж обрабатываются специальными растворами.

— Во все времена, даже самые сложные, недвижимость оставалась одним из лучших хранителей средств. Есть предположение, что так будет и сейчас: люди думают о покупке, существует отложенный спрос. Для того, чтоб информация о недвижимости от Киевгорстрой была максимально доступной и обширной, мы воспользовались программой Hangouts Meet. С ее помощью абсолютно любой человек может проконсультироваться с менеджером, не приходя в отдел продаж. Это даст возможность узнать всю интересующую информацию, не беспокоясь о физических контактах, которые в сегодняшней ситуации крайне не желательны. В перспективе отделы продаж онлайн могут стать хорошей альтернативой и распространенным явлением на рынке недвижимости, — отметил Игорь Кушнир.

Напомним, ранее мы писали, что в 2020 году в Украине будут открыты сотни новых школ, садиков и стадионов. Днепропетровская область лидирует в проекте Большая стройка, как и в предыдущие годы.

Источник: Киевгорстрой