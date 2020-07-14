14 июля на пункте пропуска Тиса между Украиной и Венгрией сформировалась очередь.

По состоянию на 14.00, по информации пограничников, оформления ожидали около 200 автомобилей.

Ажиотаж на границе возник из-за возможности транзитного передвижения по Венгрии для украинцев, которые имеют право на проживание в странах ЕС. Кроме того, на ситуацию повлияло заявление властей Венгрии по усилению карантина при въезде в страну.

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Представители Чопского пограничного отряда вместе с полицией Венгрии приняли ряд мер для ускорения пересечения границы.

Карантин в Венгрии

С 15 июля 2020 года Венгрия закрывает границу для граждан Украины.

Об этом сообщил руководитель администрации премьер-министра Гергей Гуляш, ссылаясь на сложную эпидситуации в стране, поэтому ее внесли в “красный список”.

Кроме Украины, пересечение границы запретили гражданам Албании и Черногории.