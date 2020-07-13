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Факты / Україна / Общество

Шансов нет: Кулеба об открытии границ ЕС для украинцев с 14 июля

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас Украина не соответствует критериям ЕС по заболеваемости коронавирусом.

14 июля ЕС будет пересматривать зеленый список стран, гражданам которых будет разрешено свободно въезжать в страны Европейского Союза. Однако на сегодня Украина не попадет в этот список в ближайшее время.

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— В ближайший просмотр у Украины шансов нет. Потому что наши цифры по количеству больных коронавирусом гораздо хуже, чем это нужно, — отметил Кулеба.

По его словам, сейчас МИД делает все возможное, чтобы помочь Министерству здравоохранения наладить диалог с ЕС, чтобы Украина имела возможность предоставить полную информацию о количестве пациентов с Covid-19 и тех мер, которые применяет страна для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Для того, чтобы Украина вошла в зеленый список стран количество новых случаев должно составлять менее 16 больных на 100 тыс. населения.

В Европейском Союзе сейчас средний показатель — 16,3, а в Украине — 62,4.

Правила въезда для украинцев

Министерство иностранных дел определило список стран, куда украинцы могут попасть. В него вошли 23 страны Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

Однако в МИД предупреждают, что перед поездкой нужно проверять, какие именно действуют карантинные ограничения в стране. Ведь пока не все свободно принимают иностранных туристов. Определенные страны могут требовать 14-дневный карантин или прохождения теста на коронавирус.

Источник: Сегодня

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