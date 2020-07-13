Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас Украина не соответствует критериям ЕС по заболеваемости коронавирусом.

14 июля ЕС будет пересматривать зеленый список стран, гражданам которых будет разрешено свободно въезжать в страны Европейского Союза. Однако на сегодня Украина не попадет в этот список в ближайшее время.

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— В ближайший просмотр у Украины шансов нет. Потому что наши цифры по количеству больных коронавирусом гораздо хуже, чем это нужно, — отметил Кулеба.

По его словам, сейчас МИД делает все возможное, чтобы помочь Министерству здравоохранения наладить диалог с ЕС, чтобы Украина имела возможность предоставить полную информацию о количестве пациентов с Covid-19 и тех мер, которые применяет страна для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Для того, чтобы Украина вошла в зеленый список стран количество новых случаев должно составлять менее 16 больных на 100 тыс. населения.

В Европейском Союзе сейчас средний показатель — 16,3, а в Украине — 62,4.

Правила въезда для украинцев

Министерство иностранных дел определило список стран, куда украинцы могут попасть. В него вошли 23 страны Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

Однако в МИД предупреждают, что перед поездкой нужно проверять, какие именно действуют карантинные ограничения в стране. Ведь пока не все свободно принимают иностранных туристов. Определенные страны могут требовать 14-дневный карантин или прохождения теста на коронавирус.