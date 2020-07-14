14 липня на пункті пропуску Тиса між Україною та Угорщиною сформувалася черга.

Станом на 14.00, за інформацією прикордонників, оформлення очікували близько 200 автомобілей.

Ажіотаж на кордоні виник через можливість транзитного пересування Угорщиною українців, які мають право на проживання в країнах ЄС. Крім того, на ситуацію вплинула заява влади Угорщини щодо посилення карантину під час в’їзду до країни.

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Представники Чопського прикордонного загону разом з поліцією Угорщини ухвалили низку заходів для пришвидшення перетину кордону.

Карантин в Угорщині

З 15 липня 2020 року Угорщина закриває кордон для громадян України.

Про це повідомив керівник адміністрації прем’єр-міністра Гергей Гуляш, посилаючись на складну епідситуацію в країні, через це її віднесли до “червоного списку”.

Окрім України, перетин кордону заборонили громадянам Албанії та Чорногорії.