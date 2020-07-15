Главное — принципы: в НБУ озвучили позицию по выборам главы

После отставки Якова Смолия с должности главы Нацбанка на валютном рынке наблюдалась нервозность и колебание курса, но сейчас ситуация стабилизировалась.

Об этом заявил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

— Сейчас на валютном рынке сбалансированная ситуация. Курс колеблется в достаточно узких пределах, ничего необычного не происходит — у нас остается плавающий курс, — сообщил Владимир Лепушинский.

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В то же время в НБУ не прогнозируют, что будет с курсом в дальнейшем, и стоит ли ожидать 30 грн/$.

— С 2014 года у нас действует режим плавающего курса, поэтому вероятность, что он будет девальвировать или ревальвировать — одинакова. Все определяется состоянием экономики, — добавил директор департамента.

В НБУ ожидают избрания нового главы, но уверяют, что постараются сохранить политику банка последовательной и независимой.

— НБУ объявил цель — низкая стабильная инфляция на уровне 5%. Также объявил принципы монетарной политики, в частности плавающий обменный курс. Эти принципы действовали пять лет, — подводит итог он.

По его словам, чтобы НБУ пользовался доверием, эти принципы и цели должны оставаться неизменными.

Отставка Смолия и требования к новому главе НБУ

Яков Смолий заявил, что уходит в отставку с поста главы Нацбанка, аргументируя свое решение давлением на банк.

Нового руководителя Нацбанка до сих пор не выбрали, его имя должны объявить 16 июля 2020 года.

В то же время правление банка встретилось с президентом Украины Владимиром Зеленским и рассказало, каким должен быть кандидат на должность главы НБУ: профессионалом, без политический амбиций и стрессоустойчивым.