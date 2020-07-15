Головне – принципи: в НБУ озвучили позицію щодо виборів глави

Після відставки Якова Смолія з посади глави Нацбанку на валютному ринку спостерігалася нервозність та коливання курсу, але нині ситуація стабілізувалася.

Про це заявив директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

– Нині на валютному ринку збалансована ситуація. Курс коливається в достатньо вузьких межах, нічого незвичного не відбувається – у нас залишається плаваючий курс, – повідомив Володимир Лепушинський.

Читайте: Потрібно бути обережним і не шукати простих рішень – інвестори про вибір глави НБУ

Водночас в НБУ не прогнозують, що буде з курсом надалі, та чи варто очікувати 30 грн/$.

– З 2014 року у нас діє режим плаваючого курсу, тому ймовірність, що він буде девальвувати чи ревальвувати – однакова. І визначатиметься все станом економіки, – додав директор департаменту.

У НБУ очікують обрання нового глави, але запевняють, що намагатимуться зберегти політику банку послідовною та незалежною.

– НБУ оголосив ціль – низька стабільна інфляція на рівні 5%. Також оголосив принципи монетарної політики, зокрема плаваючий обмінний курс. Ці принципи діяли п’ять років, – підсумовує він.

За його словами, щоб НБУ користувався довірою, ці принципи та цілі мають залишатися незмінними.

Відставка Смолія та вимоги до нового глави НБУ

Яків Смолій заявив, що йде у відставку з посади глави Нацбанку, аргументуючи своє рішення тиском на банк.

Нового керівника Нацбанку досі не обрали, його ім’я мають оголосити 16 липня 2020 року.

Водночас правління банку зустрілося з президентом України Володимиром Зеленським та розповіло, яким має бути кандидат на посаду НБУ: професіоналом, без політичний амбіцій та стресостійким.