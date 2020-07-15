Нужно быть осторожным и не искать простых решений — инвесторы о выборе главы НБУ

Уход Якова Смолия с поста главы Нацбанка негативно отразился на рынке инвестиций. Иностранные инвесторы потеряли интерес к украинским еврооблигациям и внутренним облигациям.

По словам президента Европейской бизнес ассоциации, директора инвестиционной компании Dragon Capital Томаша Фиалы, они пока приостановили свои инвестиции в Украине и ждут утверждения нового руководителя НБУ.

— Мы решили приостановить наши инвестиции в Украине, пока не буде известен новый глава Нацбанка, а также новый состав правления. Хочется видеть нового главу, новый состав, его первые заявления и первые шаги, — отметил Томаш Фиала.

Кроме того, иностранные инвесторы пока не спешат покупать украинские облигации.

— Две недели назад Украина успешно разместила еврооблигации, она набрала книгу заказов… После отставки Смолия инвесторы отказались. С того времени цены на наши еврооблигации сильно упали, — добавляет он.

Упал интерес и к внутренним облигациям ОВДП. Это негативно для Украины, объясняет Томаш Фиала.

— Нам надо привлекать кредиты. Наш парламент в марте увеличил дефицит бюджета со 100 до 300 млрд грн. Эти деньги нужно где-то привлечь или напечатать. Их можно напечатать. Но печатать их очень опасно, — комментирует президент Европейской бизнес ассоциации.

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Сейчас инвесторы ждут назначения нового главы — и от его решений и политики будет зависеть дальнейшая ситуация на рынке инвестиций.

— Если Нацбанк будет отходить от политики таргетирования низкой инфляции, это будет негативно для нас и для новых инвестиций. Мы считаем, что ориентация на инфляцию 5% правильная, она поддерживается не только бизнесом, — говорит он.

По его словам, если кандидат не будет устраивать, то они не будут запускать новые проекты в Украине.

— Мы будем продолжать существующие проекты, но мы не будем привлекать новые инвестиции и не будем создавать новые рабочие места, — уточняет Томаш Фиала.

В то же время президент Европейской бизнес ассоциации советует осторожно выбирать нового главу и не спешить с принятием решений.

— К кандидатам нужно относится осторожно. Президент ищет людей, которые говорят чаще да, чем нет, и которые обещают простые и краткосрочные решения сложных проблем. Экономика рыночная, и такие решения работают, как бумеранг: можно получить позитив несколько месяцев, но позже будет негатив, и его будет больше, — подводит итог он.

Напоследок Томаш Фиала дал прогноз курса в Украине на 2020 и 2021 год. По его мнению, до конца 2020 года он будет — 28,5 грн/$, а на следующий год — 29,5 грн/$.

Но это при сохранении независимости Нацбанка и текущей политики ориентирования на низкую инфляцию, добавляет он.

Отставка Смолия

Яков Смолий ушел в отставку с должности главы Нацбанка. Такое решение он объяснил давлением на банк.

До сих пор в Украине не выбрали нового главу. В тоже время в правлении НБУ рассказали президенту Украины Владимиру Зеленскому, каким должен быть такой человек: без политический амбиций и стрессоустойчивый.

Объявить нового главу должны 16 июля 2020 года.

Фото: Dragon Capital