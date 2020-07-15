Потрібно бути обережним і не шукати простих рішень – інвестори про вибір глави НБУ

Відставка Якова Смолія з посади голови Нацбанку негативно позначилася на ринку інвестицій. Іноземні інвестори втратили інтерес до українських єврооблігацій і внутрішніх облігацій.

За словами президента Європейської бізнес асоціації, директора інвестиційної компанії Dragon Capital Томаша Фіали, вони поки призупинили свої інвестиції в Україні і чекають затвердження нового керівника НБУ.

– Ми вирішили призупинити наші інвестиції в Україні, поки не буде відомий новий глава Нацбанку, а також новий склад правління. Хочеться бачити нового главу, новий склад, його перші заяви і перші кроки, – зазначив Томаш Фіала.

Крім того, іноземні інвестори поки не поспішають купувати українські облігації.

– Два тижні тому Україна успішно розмістила єврооблігації, вона набрала книгу замовлень… Після відставки Смолія інвестори відмовилися. З того часу ціни на наші єврооблігації дуже впали, – додає він.

Впав інтерес і до внутрішніх облігацій ОВДП. Це негативно для України, пояснює Томаш Фіала.

– Нам треба залучати кредити. Наш парламент у березні збільшив дефіцит бюджету з 100 до 300 млрд грн. Ці гроші потрібно десь залучити або надрукувати. Їх можна надрукувати. Але друкувати їх дуже небезпечно, – коментує президент Європейської бізнес асоціації.

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Зараз інвестори чекають призначення нового глави – і від його рішень і політики буде залежати подальша ситуація на ринку інвестицій.

– Якщо Нацбанк буде відходити від політики таргетування низької інфляції, це буде негативно для нас і для нових інвестицій. Ми вважаємо, що орієнтація на інфляцію 5% правильна, вона підтримується не лише бізнесом, – говорить він.

За його словами, якщо кандидат не буде влаштовувати, то вони не будуть запускати нові проекти в Україні.

– Ми продовжуватимемо діючі проекти, але ми не залучатимемо нові інвестиції і створюватимемо нові робочі місця, – уточнює Томаш Фіала.

Водночас президент Європейської бізнес асоціації радить обережно обирати нового главу і не поспішати з ухваленням рішень.

– До кандидатів треба ставитися обережно. Президент шукає людей, які говорять частіше так, ніж ні, і які обіцяють прості і короткострокові рішення складних проблем. Економіка ринкова, і такі рішення працюють, як бумеранг: можна отримати позитив кілька місяців, але пізніше буде негатив, і його буде більше, – підсумовує він.

Наостанок Томаш Фіала дав прогноз курсу в Україні на 2020 і 2021 рік. На його думку, до кінця 2020 року він буде – 28,5 грн/$, а на наступний рік – 29,5 грн/$.

Але це за умови збереження незалежності Нацбанку та поточної політики орієнтування на низьку інфляцію, додає він.

Відставка Смолія

Яків Смолій пішов у відставку з посади глави Нацбанку. Таке рішення він пояснив тиском на банк.

Досі в Україні не обрали нового главу. Водночас у правлінні НБУ розповіли президенту України Володимиру Зеленському, якою повинна бути така людина: без політичний амбіцій і стресостійка.

Оголосити нового главу повинні 16 липня 2020 року.

Фото: Dragon Capital