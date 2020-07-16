PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Митинг под Верховной Радой: активисты собрались в поддержку украинского языка

Под Верховной Радой на площади Конституции собирается митинг в поддержку украинского языка.

На акции протеста присутствует ряд политических и общественных организаций. Там установили сцену, с которой звучат украинские песни.

Читайте: Патентный троллинг и оборонные закупки: повестка дня Рады 16 июля

Парламент усиленно охраняют правоохранители.

Также на митинге заметили и экс-чиновников, в частности бывшего министра образования Лилию Гриневич.

К активистам с речью вышел и эк-президент Украины, народный депутат Петр Порошенко.

  • Митинг под Верховной Радой 16 июля 2020
  • Митинг под Верховной Радой 16 июля 2020
  • Митинг под Верховной Радой 16 июля 2020
  • Митинг под Верховной Радой 16 июля 2020
  • Митинг под Верховной Радой 16 июля 2020
  • Митинг под Верховной Радой 16 июля 2020
  • Митинг под Верховной Радой 16 июля 2020
  • Митинг под Верховной Радой
  • Митинг под Верховной Радой 16 июля 2020
  • Митинг под Верховной Радой 16 июля 2020
  • Митинг под Верховной Радой 16 июля 2020
  • Митинг под Верховной Радой 16 июля 2020
  • Митинг под Верховной Радой 16 июля 2020
  • Митинг под Верховной Радой 16 июля 2020
  • Митинг под Верховной Радой 16 июля 2020
  • Митинг под Верховной Радой
Митинг под Верховной Радой: активисты собрались в поддержку украинского языка / 8 фотографий

Народный депутат от фракции Слуга народа Максим Бужанский в своем законопроекте №2362  предлагает отменить обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке. Взамен на это он предлагает, чтобы перечень предметов, изучаемых на государственном языке, определялся программой образовательного учреждения с учетом особенностей языковой среды.

Хотя, предполагалось, что Рада может проголосовать за законопроект 16 июля, однако за день до этого уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к нардепам с призывом отозвать законодательную инициативу Бужанского.

Также против изменений к закону Об образовании высказался глава Комитета парламента по вопросам гуманитарной и информполитики Никита Потураев. Он отметил, что этот законопроект лишает детей возможности полноценно овладеть государственным языком.

 

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка