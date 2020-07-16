Под Верховной Радой на площади Конституции собирается митинг в поддержку украинского языка.

На акции протеста присутствует ряд политических и общественных организаций. Там установили сцену, с которой звучат украинские песни.

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Парламент усиленно охраняют правоохранители.

Также на митинге заметили и экс-чиновников, в частности бывшего министра образования Лилию Гриневич.

К активистам с речью вышел и эк-президент Украины, народный депутат Петр Порошенко.































Митинг под Верховной Радой: активисты собрались в поддержку украинского языка / 8 фотографий

Народный депутат от фракции Слуга народа Максим Бужанский в своем законопроекте №2362 предлагает отменить обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке. Взамен на это он предлагает, чтобы перечень предметов, изучаемых на государственном языке, определялся программой образовательного учреждения с учетом особенностей языковой среды.

Хотя, предполагалось, что Рада может проголосовать за законопроект 16 июля, однако за день до этого уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к нардепам с призывом отозвать законодательную инициативу Бужанского.

Также против изменений к закону Об образовании высказался глава Комитета парламента по вопросам гуманитарной и информполитики Никита Потураев. Он отметил, что этот законопроект лишает детей возможности полноценно овладеть государственным языком.