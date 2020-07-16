Під Верховною Радою на площі Конституції збирається мітинг на підтримку української мови.

На акції протесту присутня низка політичних та громадських організацій. Там встановили сцену, з якої лунають українські пісні.

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Парламент посилено охороняють правоохоронці.

Також на мітингу помітили і екс-чиновників, зокрема колишнього міністра освіти Лілію Гриневич.

До активістів з промовою вийшов і ек-президент України, народний депутат Петро Порошенко.































Мітинг під Верховною Радою: активісти зібралися на підтримку української мови / 8 фотографий

Народний депутат від фракції Слуга народу Максим Бужанський у своєму законопроекті №2362 пропонує скасувати обов’язкове вивчення 80% предметів у школах українською мовою. Натомість він пропонує, щоб перелік предметів, які вивчаються державною мовою, визначався програмою освітнього закладу з урахуванням особливостей мовного середовища.

Хоча, передбачалося, що Рада може проголосувати за законопроект 16 липня, однак за день до цього уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до нардепів із закликом відкликати законодавчу ініціативу Бужанського.

Також проти змін до закону Про освіту висловився глава Комітету парламенту з питань гуманітарної та інформполітики Микита Потураєв. Він зазначив, що цей законопроект позбавляє дітей можливості повноцінно оволодіти державною мовою.

Мовне питання для України і досі висить на порядку денному. Хоча закон Про освіту ухвалили давно, а державна мова у нашій країні єдина, все одно це питання досі не може отримати остаточної відповіді. Чому в Україні цураються української і переходять на російську – читайте у матеріалі Фактів ICTV.