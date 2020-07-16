Мораторій на стягнення майна за валютною іпотекою продовжено до 2022

Верховна Рада України продовжила мораторій на стягнення майна за валютними кредитами до 2022 року.

За законопроект №3640 проголосували 349 народних депутатів.

Закон продовжує дію мораторію на примусове відчуження єдиного житла позичальників (майнових поручителів, поручителів), заставлене як забезпечення виконання зобов’язань позичальників за валютними кредитами.

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Глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев нагадав, що нинішній мораторій завершується в жовтні цього року.

НБУ закликав нардепів не підтримувати законопроект депутата фракції Слуги народу Олександра Дубинського. Цей закон забороняє банкам врегулювати проблемні борги валютних позичальників, зокрема, 44 тис. Договорів на загальну суму 29 млрд грн.

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Мораторій ввели в 2014 році під час початку війни з Росією і економічної кризи на безстроковій основі. Але за шість років частина валютних позичальників так і не почала обслуговувати кредити через те, що не було контролю.

У жовтні 2019 року запрацював новий кодекс про банкрутство, який передбачає механізм реструктуризації боргу іпотечних позичальників. Але він набуде чинності у повній мірі тільки тоді, коли буде відмінений мораторій.