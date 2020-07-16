Обучение в школах во время адаптивного карантина может отличаться в разных регионах в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавируса.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, страну поделят на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Запрет посещать школы будет только в населенных пунктах красной зоны.

Сейчас правительство рассматривает три варианта развития событий в зависимости от уровня зараженности:

Низкий — школы работают в обычном режиме

Средний — смешанная форма: дистанционное обучение + в школах с протиепидемичнилы мерами;

Высокий — полностью дистанционное обучение.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что соответствующее постановление уже готово.

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Наиболее вероятным в Украине считается второй сценарий. Во время него принимать следующие меры:

Отмена массовых мероприятий и экскурсий.

Собрание педколлективов — в дистанционной форме.

Недопущение скопления большого количества людей.

Разделение потоков школьников, в зависимости от их возраста.

Проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе, комбинированное обучение.

Рекомендовать лицам из групп риска учиться в форме экстерната или дистанционного обучения.

Окончательное решение будет принято на следующей неделе на заседании правительства.

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 16 июля свидетельствует о 56 455 больных, за сутки подтвердили еще 848 случаев.

За время пандемии от вируса выздоровела 28 931 человек, за сутки — 800 украинцев. Умерли от болезни 1 445 граждан страны, за минувшие сутки — 18 человек.

Источник: Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций