PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Украину поделят на четыре зоны: школы с 1 сентября не откроют только в красной

Обучение в школах во время адаптивного карантина может отличаться в разных регионах в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавируса.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, страну поделят на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Запрет посещать школы будет только в населенных пунктах красной зоны.

Сейчас правительство рассматривает три варианта развития событий в зависимости от уровня зараженности:

  • Низкий — школы работают в обычном режиме
  • Средний — смешанная форма: дистанционное обучение + в школах с протиепидемичнилы мерами;
  • Высокий — полностью дистанционное обучение.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что соответствующее постановление уже готово.

Читайте: Пойдут ли дети в школу 1 сентября: варианты развития событий

Наиболее вероятным в Украине считается второй сценарий. Во время него принимать следующие меры:

  • Отмена массовых мероприятий и экскурсий.
  • Собрание педколлективов — в дистанционной форме.
  • Недопущение скопления большого количества людей.
  • Разделение потоков школьников, в зависимости от их возраста.
  • Проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе, комбинированное обучение.
  • Рекомендовать лицам из групп риска учиться в форме экстерната или дистанционного обучения.

Окончательное решение будет принято на следующей неделе на заседании правительства.

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 16 июля свидетельствует о 56 455 больных, за сутки подтвердили еще 848 случаев.

За время пандемии от вируса выздоровела 28 931 человек, за сутки — 800 украинцев. Умерли от болезни 1 445 граждан страны, за минувшие сутки — 18 человек.

Источник: Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка