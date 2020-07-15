Пойдут ли дети в школу с 1 сентября: версии развития событий 

Недавно Владимир Зеленский заявил, что украинские школьники смогут сесть за парты с 1 сентября, если стране удастся избежать второй волны Covid-19.

Однако президент не обозначил критерии, которые будут определять наступления второй волны пандемии.

Позиция Минздрава

В Министерстве здравоохранения пока не могут описать точные характеристики пандемии, которые будут обозначать вторую волну коронавируса.

— Сейчас мы не можем четко определить критерии, потому что сложно спрогнозировать как будет развиваться ситуация. На самом деле сейчас все зависит от людей, если они будут придерживаться карантинных ограничений, то мы сможем избежать осенней вспышки болезни. Предварительно отметим, что важным критерием будет систематически высокий суточный прирост болезни и заполненность больничных коек.

Какой бы ни была форма обучения, в школах обязательно измерять температуру всем работникам и учащимся учреждения.

Родители, которые будут приводить детей в школу, должны быть в масках. На территории школы везде будут антисептики.

Позиция МОН

Уже которую неделю Минздрав совместно с МОН разрабатывают три возможных варианта обучения школьников с 1 сентября, это:

обучение в две смены;

дистанционное обучение;

50/50 — некоторые предметы будут онлайн, а некоторые стационарно.

Если эпидемиологическая ситуация позволит, тогда дети полноценно пойдут в школу с 1 сентября 2020 года.

Бывшая и.о. министра образования Любомира Мандзий заверила, что МОН не планирует переводить школы на обязательную дистанционную форму обучения, поскольку не все учреждения обеспечены интернетом.

Действующий временный глава ведомства Сергей Шкарлет отметил, что МОН будет опираться на решения правительства и выполнять его постановления.

Четкого плана работы школ в случае продления карантина пока нет, потому что над ним все еще работают профильные министерства.

Однако председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки Сергей Бабак однозначно подчеркнул, что Украина не готова к дистанционному обучению в условиях, связанных с коронавирусом.

Позиция КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные школы будут закрыты до конца карантина.

— Учитывая рекомендации правительства, могу сказать одно: до конца карантина обучение будет дистанционным, — отметил мэр.

Хотя столичная власть делает все, чтобы 1 сентября, при благоприятной эпидемиологической ситуации, начать учебный процесс в школах.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что после весеннего опыта дистанционного обучения они определили все слабые стороны, чтобы исправить это осенью.

— Уже в августе мы полностью будем готовы, как к возможному дистанционному обучению, так и к смешанной форме. Обе концепции будут представлены широкой публике, — отметил он.

Однако чиновник отмечает, что местная власть готова сделать все возможное, чтобы дети учились именно в учебных заведениях.

— Мы за то, чтобы в Киеве учебный год начался стандартно. Дети должны пойти в школу. Мы готовы максимально проводить противоэпидемические меры, чтобы предупредить опасность заболеваемости среди школьников, — отметил заместитель.

В частности, в КГГА отметили, что город будет обеспечивать школы всеми средствами защиты и родителям не придется отдельно сдавать деньги на приобретение антисептиков.

Если учебный год начнется своевременно и в помещениях, то столичные школы будут обеспечены необходимыми средствами защиты.

Что говорят эпидемиологи

Директор Revival Institute for Future, стратег, эпидемиолог и консультант по управлению изменениями Вадим Аристов подчеркнул, что открытие школ с 1 сентября это экономически важный вопрос, поскольку родители просто не имеют с кем оставить детей, идя на работу.

— Школа должна работать. Риски экономических потерь преобладают над рисками инфицирования детей в школах, поэтому открытие школ является оправданным решением, однако следует принять много превентивных мер, чтобы уменьшить возможность заражения, — заявил эпидемиолог.

Вадим Аристов объясняет, что родители попросту не имеют финансового ресурса, чтобы обеспечить детей няней и техническими средствами для дистанционного обучения, особенно если семья многодетная.

— Дети легко переносят Covid-19, тем больше школьники — это организованная группа людей, в случае заражения легко отследить круг контактных лиц и изолировать их, — отметил стратег.

Как следует изменить обучение, чтобы уменьшить риски инфицирования?

По словам эпидемиолога, прежде всего необходимо минимизировать количество помещений общего пользования.

Например, физкультуру проводить на открытом воздухе, а не в спортзалах, четко определить места, куда могут ходить дети из конкретных классов, чтобы в случае инфицирования было легко выявить круг контактных лиц.

— А еще дети питаются в школах — это также важный экономический момент для родителей. Однако менеджмент школы должен организовать порции в отдельных боксах и чтобы обед детей разводили во времени, — отметил Аристов.

Последние исследования доказывают, что Covid-19 передается не только воздушно-капельным путем, но и аэрозольным, то есть заражение возможно, если ребенок просто дышит, а не только кашляет или чихает. Этот фактор требует инженерного решения для установки очистных фильтров в вентиляционной системе школы.

— Однако мы понимаем, что далеко не каждая школа сможет это сделать, потому проще заклеить вентиляционные выходы и максимально открывать в классах окна, — пояснил консультант по управлению изменениями.

Также эсперт считает необходимым развести детей в две или даже три смены, изменить расписание перерывов, чтобы школьники не находились в коридорах все одновременно и обеспечить тестирование учителей хотя бы раз в две недели.

К температурному скринингу Вадим Аристов относится довольно скептически, поскольку 40% пациентов болеют бессимптомно.

— Тем более, если у человека уже обнаружили температуру, то в этот момент он может инфицировать других, но это самый дешевый способ проверки, поэтому его используют настолько тотально. Эта процедура имеет место, но сложно сказать, что она дает какие-то гарантии, — отметил эпидемиолог.

Безусловно все, кто находятся в школе должны носить респираторы или медицинские маски. Эксперт рассказывает, что в Азии устанавливают пластиковые перегородки между партами, но это весьма затратно и малоэффективно, учитывая аэрозольный путь распространения вируса.

Что делать с группами риска

Есть дети, которые относятся к группе риска — это диабетики, астматики, ВИЧ-положительные, дети с болезнями дыхательной системы и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Для них лучше организовать обучение в отдельных группах или проводить уроки дистанционно, чтобы не подвергать риску заражения.

Вакцина от Covid-19

Первые испытания вакцины от Covid-19, которую разрабатывает американская биотехнологическая компания Moderna, прошли успешно.

Однако полноценное изготовления вакцины — это очень длительный процесс, которым занимаются годами, поэтому рациональнее научиться жить в новых условиях, чем слепо удерживать детей дома, ожидая появления вакцины.

Родителям стоит поговорить с детьми и объяснить им всю серьезность ситуации, чтобы они знали как вести себя в школе и чего не стоит делать.

Софія Телішевська