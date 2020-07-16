Навчання в школах під час адаптивного карантину може відрізнятися в різних регіонах залежно від ситуації із захворюваністю на коронавірус.
Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, країну поділять на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.
Заборона відвідувати школи буде лише в населених пунктах червоної зони.
Наразі уряд розглядає три варіанти розвитку подій, залежно від рівня зараженості:
- Низкий – школи працюють в звичайному режимі;
- Середній – змішана форма: дистанційне навчання + в школах з протиепідемічнили заходами;
- Високий – повністю дистанційне навчання.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що відповідна постанова вже готова.
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Найбільш ймовірним в Україні вважається другий сценарій. Під час нього вживатимуть такі заходи:
- Скасування масових заходів та екскурсій.
- Збори педколективів – в дистанційній формі.
- Недопущення скупчення великої кількості людей.
- Поділ потоків школярів, залежно від їхнього віку.
- Проведення окремих видів занять на свіжому повітрі, комбіноване навчання.
- Рекомендувати особам з груп ризику вчитися в формі екстернату або дистанційного навчання.
- Повністю дистанційна форма навчання для молодшої школи застосовуватися не буде.
- Вчителям не будуть щотижня робити тести.
Остаточне рішення ухвалять наступного тижня на засіданні уряду.
Коронавірус в Україні
Статистика коронавірусу в Україні на 16 липня свідчить про 56 455 хворих, за добу підтвердили ще 848 випадків.
За час пандемії від вірусу одужала 28 931 особа, за добу – 800 українців. Померли від хвороби 1 445 громадян країни, за минулу добу – 18 осіб.
Джерело: Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій