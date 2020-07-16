Навчання в школах під час адаптивного карантину може відрізнятися в різних регіонах залежно від ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, країну поділять на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Заборона відвідувати школи буде лише в населених пунктах червоної зони.

Наразі уряд розглядає три варіанти розвитку подій, залежно від рівня зараженості:

Низкий – школи працюють в звичайному режимі;

Середній – змішана форма: дистанційне навчання + в школах з протиепідемічнили заходами;

Високий – повністю дистанційне навчання.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що відповідна постанова вже готова.

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Найбільш ймовірним в Україні вважається другий сценарій. Під час нього вживатимуть такі заходи:

Скасування масових заходів та екскурсій.

Збори педколективів – в дистанційній формі.

Недопущення скупчення великої кількості людей.

Поділ потоків школярів, залежно від їхнього віку.

Проведення окремих видів занять на свіжому повітрі, комбіноване навчання.

Рекомендувати особам з груп ризику вчитися в формі екстернату або дистанційного навчання.

Повністю дистанційна форма навчання для молодшої школи застосовуватися не буде.

Вчителям не будуть щотижня робити тести.

Остаточне рішення ухвалять наступного тижня на засіданні уряду.

Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні на 16 липня свідчить про 56 455 хворих, за добу підтвердили ще 848 випадків.

За час пандемії від вірусу одужала 28 931 особа, за добу – 800 українців. Померли від хвороби 1 445 громадян країни, за минулу добу – 18 осіб.

Джерело: Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій