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Факти / Україна / Суспільство

Україну поділять на чотири зони: школи з 1 вересня не відкриють тільки у червоній

Навчання в школах під час адаптивного карантину може відрізнятися в різних регіонах залежно від ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, країну поділять на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Заборона відвідувати школи буде лише в населених пунктах червоної зони.

Наразі уряд розглядає три варіанти розвитку подій, залежно від рівня зараженості:

  • Низкий – школи працюють в звичайному режимі;
  • Середній – змішана форма: дистанційне навчання + в школах з протиепідемічнили заходами;
  • Високий – повністю дистанційне навчання.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що відповідна постанова вже готова.

Читайте: Чи підуть діти у школу 1 вересня: варіанти розвитку подій

Найбільш ймовірним в Україні вважається другий сценарій. Під час нього вживатимуть такі заходи:

  • Скасування масових заходів та екскурсій.
  • Збори педколективів – в дистанційній формі.
  • Недопущення скупчення великої кількості людей.
  • Поділ потоків школярів, залежно від їхнього віку.
  • Проведення окремих видів занять на свіжому повітрі, комбіноване навчання.
  • Рекомендувати особам з груп ризику вчитися в формі екстернату або дистанційного навчання.
  • Повністю дистанційна форма навчання для молодшої школи застосовуватися не буде.
  • Вчителям не будуть щотижня робити тести.

Остаточне рішення ухвалять наступного тижня на засіданні уряду.

Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні на 16 липня свідчить про 56 455 хворих, за добу підтвердили ще 848 випадків.

За час пандемії від вірусу одужала 28 931 особа, за добу – 800 українців. Померли від хвороби 1 445 громадян країни, за минулу добу – 18 осіб.

Джерело: Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій 

Фото: Dreamstime

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