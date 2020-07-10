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Факты / Україна / Політика

Уруского могут назначить министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Бывшего главу Государственного космического агентства Украины Олега Уруского предлагают назначить вице-премьер-министром — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Проект №3827 от 10 июля 2020 года зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Кадровую инициативу внес глава Кабмина Денис Шмыгаль.

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В июне Верховная Рада проголосовала за ряд кадровых изменений в Кабмине, поданных Денисом Шмыгалем.

В частности, она назначила министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Постановление №3586 поддержали 264 депутата. Роман Абрамовский сразу на заседании 19 июня принес присягу министра.

Кроме того, в июне Александра Ткаченко назначили министром культуры и информационной политики, а Ольгу Стефанишину — вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции.

Источник: Верховная Рада

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