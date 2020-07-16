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Уруський призначений віце-прем’єром і міністром стратегічних галузей промисловості

Верховна Рада призначила Олега Уруського віце-прем’єр-міністром України – міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Рішення підтримали 250 нардепів на засіданні 16 липня.

За його кандидатуру проголосували:

  • 181 нардеп з фракції Слуга народу;
  • 22 – з фракції Опозиційна платформа – За життя;
  • 18 – з фракції Батьківщина;
  • два – з групи За майбутнє;
  • 15 – з групи Довіра;
  • 12 позафракційних парламентарів.

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Водночас представники партії Європейська солідарність і групи За майбутнє утрималися від голосування. А нардепи з Голосу – проголосували проти.

Призначення Олега Уруського

Інформація про те, що екс-главу Державного космічного агентства України Олега Уруського можуть призначити віце-прем’єр-міністром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості, з’явилася 10 червня.

Документ №3827 зареєстрували на сайті Верховної Ради. 13 липня його відкликали через технічні неточності.

14 липня кадрова ініціатива повторно з’явилася на сайті Верховної Ради.

Його кандидатуру запропонував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Джерело: Верховна Рада

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