Верховна Рада призначила Олега Уруського віце-прем’єр-міністром України – міністром з питань стратегічних галузей промисловості.
Рішення підтримали 250 нардепів на засіданні 16 липня.
За його кандидатуру проголосували:
- 181 нардеп з фракції Слуга народу;
- 22 – з фракції Опозиційна платформа – За життя;
- 18 – з фракції Батьківщина;
- два – з групи За майбутнє;
- 15 – з групи Довіра;
- 12 позафракційних парламентарів.
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Водночас представники партії Європейська солідарність і групи За майбутнє утрималися від голосування. А нардепи з Голосу – проголосували проти.
Верховна Рада #Рада9 призначила на посаду Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського pic.twitter.com/6fr9Vq1zrJ
— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 16, 2020
Призначення Олега Уруського
Інформація про те, що екс-главу Державного космічного агентства України Олега Уруського можуть призначити віце-прем’єр-міністром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості, з’явилася 10 червня.
Документ №3827 зареєстрували на сайті Верховної Ради. 13 липня його відкликали через технічні неточності.
14 липня кадрова ініціатива повторно з’явилася на сайті Верховної Ради.
Його кандидатуру запропонував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.