В Украине в Государственном центре занятости зарегистрировано почти 518 тыс. безработных украинцев по состоянию на 1 июля 2020 года.

— По состоянию на 1 июля 2020 на учете в Государственном центре занятости находятся почти 518 тыс. безработных. То есть те лица, которые обратились за помощью в службу занятости, чтобы получить статус безработного и найти работу, — говорится в сообщении пресс-службы.

Из всего числа безработных в Украине 58% составляют женщины, 42% — мужчины. Диплом вуза имеют 50% зарегистрированных украинцев, 33% закончили обучение в профессионально-технических учебных учреждениях, 17% — среднюю школу.

Читайте: Какие документы нужны в центр занятости

Также 31% безработных — это молодежь до 35 лет, 29% — в возрасте от 35 до 44 лет, 40% — старше 45 лет.

21,8 тыс. украинцев, зарегистрированных в службе занятости имеют инвалидность, 9,2 тыс. — бывшие участники АТО, 5,2 тыс. — внутренне перемещенные лица.

Кроме того, 39,5 тыс. человек — это люди, которым до пенсии осталось около 10 лет, 4,5 тыс. — выпускники учебных заведений.

По данным Государственного центра занятости, с начала карантина до 30 июня удалось найти работу 174 тыс. украинцам. Лидером в трудоустройстве стала сфера сельского хозяйства — 54%, на втором месте перерабатывающая промышленность — 13%, на третьем торговля — 11%.

Пособие по безработице

С 1 июля в Украине увеличился максимальный размер пособия по безработице в 8 788 грн в месяц в связи с ростом прожиточного минимума. Он составлял для трудоспособных лиц 2 102 грн, а с 1 июля — 2 197 грн.

Поскольку максимальная помощь по безработице рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние шесть месяцев работы и не может превышать четыре прожиточных минимума, то ее сумма сейчас 8 408 грн.

Источник: Государственный центр занятости