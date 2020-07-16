В Україні у Державному центрі зайнятості зареєстровано майже 518 тис. безробітних українців станом на 1 липня 2020 року.

– Станом на 1 липня 2020 року на обліку у Державного центру зайнятості знаходяться майже 518 тис. безробітних. Тобто ті особи, які звернулись за допомогою до служби зайнятості, щоб отримати статус безробітного та знайти роботу, – йдеться у повідомленні перс-служби.

З усього числа безробітних в Україні 58% складають жінки, 42% – чоловіки. Диплом вишу мають 50% зареєстрованих українців, 33% закінчили навчання у професійно-технічних закладах освіти, 17% – середню школу.

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Також 31% безробітних – це молодь до 35 років, 29% – віком від 35 до 44 років, 40% – старші 45 років.

21,8 тис. українців, які зареєстровані у службі зайнятості мають інвалідність, 9,2 тис. – колишні учасники АТО, 5,2 тис. – внутрішньо переміщені особи.

Окрім того, 39,5 тис. осіб – це люди, яким до пенсії залишилось близько 10 років, 4,5 тис. – випускники навчальних закладів.

За даними Державного центру зайнятості, з початку карантину до 30 червня вдалося знайти роботу 174 тис. українців. Лідером у працевлаштуванні стала сфера сільського господарства – 54%, на другому місці переробна промисловість – 13%, на третьому торгівля – 11%.

Допомога з безробіття

З 1 липня в Україні збільшився максимальний розмір допомоги з безробіття до 8 788 грн за місяць у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Він становив для працездатних осіб 2 102 грн, а з 1 липня – 2 197 грн.

Оскільки максимальна допомога з безробіття вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні шість місяців роботи і не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми, то її сума наразі 8 408 грн.

Джерело: Державний центр зайнятості