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Голос перешел в оппозицию

Депутатская фракция Голос в Верховной Раде переходит в оппозицию.

Об этом заявила председатель одноименной партии Кира Рудик.

Фото: Dreamstime

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