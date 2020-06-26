Вакарчука лишили мандата депутата на съезде партии Голос

Святослав Вакарчук больше не является народным депутатом. Решение о лишении Вакарчука мандата принято на внеочередном съезде партии Голос 26 июня.

После прекращения депутатских полномочий Вакарчук остается членом партии, а фракцию пополнит следующий кандидат из предвыборного списка.

Обращаясь к делегатам, уже экс-нардеп заявил, что “Верховная Рада не оставила ему выбора”.

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Как Рада не отпускала Вакарчука

11 июня Вакарчук заявил, что сдает мандат, объяснив, что выполнил свою основную миссию — провел партию Голос в парламент.

В то же время известный певец заявил, что не оставляет политику и работу в партии, но сейчас сконцентрируется на образовательном проекте, который представит позже.

18 июня народные депутаты проголосовали против сложения полномочий Вакарчука. Только 175 народных избранников из 226 необходимых поддержали это решение.

Для того, чтобы прекратить свои полномочия нардепа, Вакарчук 19 июня написал заявление о выходе из фракции Голос.