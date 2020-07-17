Голос перейшов в опозицію

Депутатська фракція Голос у Верховній Раді переходить в опозицію.

Про це заявила голова однойменної партії Кіра Рудик.

– Партія Голос переходить в опозицію до чинної влади. Наша надія і ваша надія тільки на нас самих, – заявила Рудик з трибуни Верховної Ради.

Глава партії підкреслила, що вони прийшли проводити реформи і рухати країну далі, а в результаті лише борються з брехнею.

– Ми прийшли захищати країну і проводити реформи, а в підсумку боремося з брехнею. Брехнею про те, що існує кадровий голод, про те, що в Україні існує питання державної мови, брехнею, яка руйнує будь-конструктив. Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її змінити, – заявила Рудник.

Таким чином в опозиції до влади зараз партії Європейська солідарність, Голос, Батьківщина і ОПЗЖ.