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Факти / Україна / Політика

Голова Окружного суду Києва Вовк отримав підозру від НАБУ

НАБУ оголосило про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку.

Також підозру отримав його заступник Євген Аблов і п’ять інших суддів установи.

Під слідство також потрапив заступник глави Державної судової адміністрації Зиновій Холоднюк.

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– Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри побудовані на вивченні записів розмов в кабінеті Вовка, частина яких була опублікована в 2019-му році на пресконференції. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення, – повідомив Бутусов.

У Окружному адміністративному суді підтверджують, що у них тривають обшуки. Уточнюють, що вони пов’язані з справами Майдану.

– Вкотре слідчі дії проводяться з порушенням територіальної підсудності справи – на підставі ухвали суду – Ленінського районного суду міста Кропивницький, – заявили у суді.

Водночас у судовій установі зазначили, що ОАСК продовжує роботу у звичайному режимі.

Що інкримінують судді Вовку 

12 суддів на чолі з Павлом Вовком створили злочинну організацію, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя, заявляють у Національному антикорупційному бюро.

За версією слідства, судді ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.

Голова ОАСК Павло Вовк нібито використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом та з наперед визначеним результатом.

Хто такий Павло Вовк

Суддя Павло Вовк працює в Окружному адміністративному суді Києва з 2007 року. У 2017 році він спробував потрапити на посаду до Верховного суду, але згодом зняв свою кандидатуру.

ГПУ вручила підозру Павлу Вовку

Вовк не вперше потрапляє під слідство НАБУ. Слідчі бюро прийшли до нього з обшуком через недостовірність декларації. У травні 2017 року суддя жив у заміському будинку, який був записаний на колишню дружину. Водночас у декларації він не вказав його, як місце проживання.

Після обшуків та слідства, Вовк вніс будинок до декларації за 2018 рік.

Суддя також був підозрюваним у справі про втручання в діяльність державних органів. У листопаді це провадження будо закрите. В січні 2020 року Вовк знову очолив ОАСК.

Джерело: Юрій Бутусов, НАБУ

Фото: Окружний адміністративний суд Києва

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