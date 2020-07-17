НАБУ оголосило про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку.

Також підозру отримав його заступник Євген Аблов і п’ять інших суддів установи.

Під слідство також потрапив заступник глави Державної судової адміністрації Зиновій Холоднюк.

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– Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри побудовані на вивченні записів розмов в кабінеті Вовка, частина яких була опублікована в 2019-му році на пресконференції. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення, – повідомив Бутусов.

У Окружному адміністративному суді підтверджують, що у них тривають обшуки. Уточнюють, що вони пов’язані з справами Майдану.

– Вкотре слідчі дії проводяться з порушенням територіальної підсудності справи – на підставі ухвали суду – Ленінського районного суду міста Кропивницький, – заявили у суді.

Водночас у судовій установі зазначили, що ОАСК продовжує роботу у звичайному режимі.

Що інкримінують судді Вовку

12 суддів на чолі з Павлом Вовком створили злочинну організацію, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя, заявляють у Національному антикорупційному бюро.

За версією слідства, судді ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.

Голова ОАСК Павло Вовк нібито використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом та з наперед визначеним результатом.

Хто такий Павло Вовк

Суддя Павло Вовк працює в Окружному адміністративному суді Києва з 2007 року. У 2017 році він спробував потрапити на посаду до Верховного суду, але згодом зняв свою кандидатуру.

Вовк не вперше потрапляє під слідство НАБУ. Слідчі бюро прийшли до нього з обшуком через недостовірність декларації. У травні 2017 року суддя жив у заміському будинку, який був записаний на колишню дружину. Водночас у декларації він не вказав його, як місце проживання.

Після обшуків та слідства, Вовк вніс будинок до декларації за 2018 рік.

Суддя також був підозрюваним у справі про втручання в діяльність державних органів. У листопаді це провадження будо закрите. В січні 2020 року Вовк знову очолив ОАСК.

Джерело: Юрій Бутусов, НАБУ

Фото: Окружний адміністративний суд Києва