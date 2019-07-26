26 липня Національне антикорупційне бюро спільно з Генпрокуратурою прийшли з обшуками в Окружний адмінсуд Києва, де головою є Павло Вовк. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про одіозного суддю.

Суддя Павло Вовк почав свій шлях до голови Окружного адмінсуду Києва з 2007 року, коли почав працювати в ОАСК. У 2009 році стає членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Після того, як до влади в Україні прийшов Віктор Янукович, Вовка призначили головою Окружного адмінсуду Києва і він продовжує знаходитися на посаді до цього дня.

У 2014 році суддя Вовк вказав у своїй декларації 400 тис. грн в графі подарунки, призи, виграші, а також близько 1 млн грн в колонці сума одержаного доходу членів сім’ї. Тоді Вовк не пояснив, звідки взялися відповідні “подарунки”.

У 2017 році він спробував потрапити на посаду до Верховного суду, але згодом зняв свою кандидатуру. Вовк також мав негативний відгук Ради доброчесності.

Крім того, він погрожував притягнути до кримінальної відповідальності активістів у відповіді на їхній інформаційний запит щодо підстав приватизації суддею Абловим службової квартири.

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У травні того ж року слідчі НАБУ провели обшуки у заміському будинку який належить колишній дружині Вовка. Попри те, що він вказав у декларації за 2016 рік лише квартиру у Києві, яка знаходиться у його власності, Вовк знаходився у вказаному будинку в день обшуку.

Згодом він вніс заміський будинок до декларації за 2017-й рік. НАБУ почала розслідування у справі про незаконне збагачення судді, проте у лютому 2019 року вона перестала опрацьовуватися, оскільки КСУ відмінив відповідну статтю КК України.

Тільки за цей рік ОАСК під головуванням судді Вовка ухвалив наступні рішення:

відсторонив і згодом повернув Уляні Супрун повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я;

зупинив конкурс на голову ДФС;

визнав націоналізацію Приватбанку незаконною;

призупинив перейменування УПЦ МП.

Нагадаємо, керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк назвав причину обшуків в Окружному адмінсуді Києва.

Фото: Павло Вовк