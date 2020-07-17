Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 21 июля в 12.00.

Распоряжение о внеочередном заседании подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

На заседании должны рассмотреть 15 проектов законов и семь постановлений.

Депутаты будут уточнять границы районов в рамках децентрализации.

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‼️Голова Верховної Ради #Рада9 Дмитро Разумков підписав Розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання о 12.00 у вівторок, 21 липня ▶️https://t.co/rGm2NuYq9y pic.twitter.com/1EO5vhcKFR — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 17, 2020

Также будет рассмотрен закон об азартных играх и социальном страховании.

Голос перешел в оппозицию

Депутатская фракция Голос в Верховной Раде переходит в оппозицию. Об этом 17 июля с трибуны заявила председатель партии Голос Кира Рудык.

Сейчас в оппозиции к власти есть партии Европейская солидарность, Батькивщына и ОПЗЖ.