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Факты / Украина / Політика

Каникулы отменены. Рада соберется на еще одно внеочередное заседание

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 21 июля в 12.00.

Распоряжение о внеочередном заседании подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

На заседании должны рассмотреть 15 проектов законов и семь постановлений.

Депутаты будут уточнять границы районов в рамках децентрализации.

Читайте: Рада поддержала разделение Украины на 138 новых районов (ДОКУМЕНТ)

Также будет рассмотрен закон об азартных играх и социальном страховании.

Голос перешел в оппозицию

Депутатская фракция Голос в Верховной Раде переходит в оппозицию. Об этом 17 июля с трибуны заявила председатель партии Голос Кира Рудык.

Сейчас в оппозиции к власти есть партии Европейская солидарность, Батькивщына и ОПЗЖ.

Источник: Верховная Рада

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