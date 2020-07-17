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Факти / Україна / Політика

Канікули скасовано. Рада збереться на ще одне позачергове засідання

Верховна Рада збереться на позачергове засідання 21 липня о 12.00.

Розпорядження про позачергове засідання підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

На засіданні мають розглянути 15 проектів законів та сім постанов.

Депутати уточнюватимуть межі районів у рамках децентралізації.

Читайте: Рада підтримала поділ України на 138 нових районів (ДОКУМЕНТ)


Також розглядатимуть закон про азартні ігри та соціальне страхування.

Голос перейшов в опозицію

Депутатська фракція Голос у Верховній Раді переходить в опозицію. Про це 17 липня з трибуни заявила голова партії Голос Кіра Рудик.

Нині в опозиції до влади є партії Європейська солідарність, Батьківщина і ОПЗЖ.

Джерело: Верховна Рада

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