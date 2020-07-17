Верховна Рада збереться на позачергове засідання 21 липня о 12.00.

Розпорядження про позачергове засідання підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

На засіданні мають розглянути 15 проектів законів та сім постанов.

Депутати уточнюватимуть межі районів у рамках децентралізації.

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‼️Голова Верховної Ради #Рада9 Дмитро Разумков підписав Розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання о 12.00 у вівторок, 21 липня ▶️https://t.co/rGm2NuYq9y pic.twitter.com/1EO5vhcKFR — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 17, 2020



Також розглядатимуть закон про азартні ігри та соціальне страхування.

Голос перейшов в опозицію

Депутатська фракція Голос у Верховній Раді переходить в опозицію. Про це 17 липня з трибуни заявила голова партії Голос Кіра Рудик.

Нині в опозиції до влади є партії Європейська солідарність, Батьківщина і ОПЗЖ.