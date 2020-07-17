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Факты / Украина

Минздрав рассматривает смешанный формат обучения в школах — Степанов

Новый учебный год в Украине может начаться по смешанному варианту преподавания.

Некоторые предметы ученики будут слушать в школах, а некоторые дома, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью.

В то же время в случае благоприятной ситуации с распространением коронавируса в Минздраве не исключают возвращения к обычному режиму обучения.

Также, если показатели инфицирования начнут расти, школьников могут снова отправить на постоянное дистанционное обучение.

Регламент учебного года уже будет представлен через неделю, а до конца июля его утвердят, добавил Степанов.

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Смешанный формат обучения

16 июля Степанов сообщил, что, скорее всего, с 1 сентября ученики будут ходить на часть уроков в школу при условии соблюдения противоэпидемических правил. Отдельные предметы будут проходить на свежем воздухе.

Остальные предметы школьники будут слушать дистанционно.

Минздрав планирует тщательно следить за недопущением скопления большого количества людей и разделить потоки школьников, в зависимости от их возраста.

Массовые мероприятия и экскурсии для школьников будут под запретом.

Источник: РБК-Украина

Фото: Dreamstime

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