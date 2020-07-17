МОЗ розглядає змішаний формат навчання в школах з 1 вересня – Степанов

Новий навчальний рік в Україні може розпочатися за змішаним варіантом викладання.

Деякі предмети учні слухатимуть у школах, а деякі вдома, розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в інтерв’ю.

Водночас у разі сприятливої ситуації з поширенням коронавірусу у МОЗ не виключають повернення до звичайного режиму навчання.

Також, якщо показники інфікувань почнуть зростати, школярів можуть знову відправити на постійне дистанційне навчання.

Регламент навчального року уже буде вироблено за тиждень, а до кінця липня його затвердять, додав Степанов.

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Змішаний формат навчання

16 липня Степанов повідомив, що, найімовірніше, з 1 вересня учні ходитимуть на частину уроків до школи за умови дотримання протиепідемічних правил. Окремі предмети будуть проходити на свіжому повітрі.

Решту предметів школярі слухатимуть дистанційно.

МОЗ планує ретельно слідкувати за недопущенням скупчення великої кількості людей та поділити потоки школярів, залежно від їхнього віку.

Масові заходи та екскурсії для школярів будуть під забороною.