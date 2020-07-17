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Факти / Україна

Постраждалий від вибуху на Шулявській у Києві у важкому стані – Кличко

Під час вибуху на Шулявській у Києві постраждав 22-річний студент. Він госпіталізований в міську лікарню № 17 у важкому стані.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, хлопець отримав множинні осколкові травми ніг.

Взрыв на Шулявской в Киеве

Кличко додав, що на станції Шулявській пошкоджені вікна, але метрополітен продовжує працювати в звичайному режимі.

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Станція Шулявська відкрита для пасажирів.

Вибух на Шулявській у Києві

17 липня о 20.08 на станції Шулявська в Києві вибухнув невідомий предмет у сміттєвій урні. В результаті події постраждав чоловік.

У поліції розповіли, що проводяться всі необхідні першочергові слідчі дії та встановлюються обставини.

Вибухотехніки обстежили прилеглу територію і не виявили жодних підозрілих або небезпечних предметів.

Фото: Артур Зайонц

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